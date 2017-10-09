Ксения Семенова: "Чусовитина творит чудеса"

Чемпионка мира Ксения Семенова в интервью "СЭ" подвела итоги мирового первенства в Монреале, в котором российская команда завоевала шесть наград и заняла третье место в командном зачете.

– Интересно, что наравне с нашей 16-летней Ереминой в финале чемпионата мира выступала и 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина.

– Оксана творит чудеса, в моей голове это не укладывается. Смотрите, ей 42 года, а нашей Маше Пасеке – 22. Как такое может быть?! И это Пасека еще опытная гимнастка, есть девушки и помладше.

– Почему не получился этот чемпионат мира у Ангелины Мельниковой, с которой связывали большие надежды?

– Геле я хочу пожелать здоровья и огромной удачи. У нее, на самом деле, все есть, чтобы выступать успешно, но из раза в раз почему-то не складывается. Мельникова уже очень хорошая гимнастка, и плюс к этому еще может массу чего выучить. К сожалению, в этот раз перед чемпионатом мира у нее случилась травма, которая не позволила выступить в полную силу. Будем надеяться, на этом лимит ее неудач исчерпан. (Наталья МАРЬЯНЧИК)