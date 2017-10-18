Кошель - о словах Гуцу об изнасиловании: "Щербо не способен на такое"

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель отметила, что не верит в слова гимнастки Татьяны Гуцу о том, что ее изнасиловал Виталий Щербо. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР.

- Я не верю, что такое могло произойти, что Виталий способен на такое, - приводит "Р-Спорт" слова Кошель. - Он такой парень, что не мог обидеть таким образом. Не верю, что 27 лет можно молчать и ни с кем не поделиться. Тем более, девочка 15 лет - не поделилась, не поплакалась.

Девочки и мальчики болели друг за друга на соревнованиях, поддерживали - была дружная спортивная семья. Не знаю, почему она так сказала. Наверное, для чего-то другого, чтобы о Виталии плохо думали... Я не могу в это поверить, и пусть остальные такого плохого о нем не думают.