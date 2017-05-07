Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"

Обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2012 Виктория Комова возобновила тренировки на базе сборной России "Озеро Круглое". 22-летняя спортсменка была вынуждена пропустить ряд турниров, включая Олимпиаду-2016, из-за болей в спине.

– На "Озере Круглом" условия для восстановления куда лучше, чем где-либо еще, поэтому мы надеемся, что процесс пойдет гораздо быстрей, – цитирует ТАСС отца гимнастки Александра Комова. – Да и личный тренер спортсменки Геннадий Елфимов большую часть времени проводит вместе с главной командой страны.