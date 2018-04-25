Комова может завершить карьеру после Олимпиады-2020

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 Виктория Комова допускает, что может уйти из спорта после Игр-2020. 23-летняя гимнастка из-за тяжелой травмы спины пропустила Олимпиаду-2016, завершившийся 22 апреля чемпионат России стал для нее первым крупным турниром после длительного перерыва.

- Я довольна прежде всего тем, что сумела восстановиться и начала выступать, - цитирует ТАСС Комову. - В Казани мне удалось показать достойный результат (серебро командного турнира, бронза в личном многоборье и в упражнениях на брусьях. - Прим. "СЭ"), теперь нужно работать дальше и идти вперед. Скоро у нас пройдет Кубок России, на котором я должна выглядеть еще лучше. Я очень хочу в этом году отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира и добиться там высоких результатов.

Думаю, что это будут мои последние два года в спорте, хотя окончательного решения я не приняла еще.

Я не знаю, как дальше сложится у меня судьба. Не исключаю, что я пойду дальше куда-нибудь учиться, а, может быть, вообще в неспортивной сфере буду работать. Но мне нравится работать с детьми, нравится чему-то учить и передавать опыт. Но пока не знаю, пойду ли в тренеры.