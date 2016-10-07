Комова может вернуться в спортивную гимнастику

Немецкие врачи не исключают, что после длительного лечения российская гимнастка Виктория Комова сможет продолжить карьеру. Об этом сообщил отец спортсменки Александр Комов. Сразу после чемпионата Европы, который проходил в начале июня в Берне, пропустившая тот турнир Комова сообщила тренерам, что приостанавливает тренировки из-за непрекращающихся болей в спине.

- Немецким врачам удалось сделать то, что не смогли сделать их российские коллеги, - цитирует ТАСС Комова. - Они нашли причину постоянных болей в спине, у Вики обнаружился усталостный перелом одного из позвонков. Ее ожидает как минимум полугодовое лечение. Если все будет нормально, то моя дочь сможет опять тренироваться и выступать.

Вика в очередной раз улетит в Германию в ближайшее воскресенье, компанию ей составит Маша Пасека, которую также мучают хронические боли в спине.