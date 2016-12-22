Карелин возглавил группу по формированию набсовета ФСБР

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин возглавил рабочую группу по формированию наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, сообщает официальный сайт организации. Исполком возглавят три сопредседателя - по линии спорта, власти и бизнеса. Заместителем председателя наблюдательного совета избран Георгий Брюсов.

Также принято решение о формировании мобильного органа управления - бюро ФСБР. В него войдут президент, первые вице-президенты, главные тренеры и начальники отделов по видам борьбы. Под руководством первых вице-президентов будут созданы бюро по видам борьбы с расширенным функционалом как в подготовке сборных команд, так и в развитии своего вида.

Кадровые составы наблюдательного совета, бюро и комиссий, в том числе судейской, дисциплинарной и медицинской будут представлены на утверждение на следующем заседании бюро, которое состоится до конца зимы 2017 года.