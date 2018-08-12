Ирландец Маккленен завоевал золото ЧЕ в соревнованиях на коне, Белявский - четвертый

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях на коне у мужчин победу одержал ирландец Рис Маккленен. В тройку лучших также попали хорват Роберт Селигман и словенец Сасо Бертончель, которые показали одинаковый результат.

Российский спортсмен Давид Белявский занял четвертое место, его соотечественник Николай Куксенков стал пятым. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Конь

1. Рис Маккленен (Ирландия) 15,300 балла

2. Роберт Селигман (Хорватия) 14,866

3. Сасо Бертончель (Словения) 14,866

4. ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ (РОССИЯ) 14,800

5. НИКОЛАЙ КУКСЕНКОВ (РОССИЯ) 14,633