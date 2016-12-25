Голоцуцков должен был лететь на самолете, упавшем в Черное море

Вера Голоцуцкова, супруга двукратного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкова, сообщила, что ее муж должен был лететь в Сирию на самолете Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение в Черном море.



– В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном. Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь, – написала Голоцуцкова в Facebook.

Сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.