16:26 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Голоцуцков должен был лететь на самолете, упавшем в Черное море

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Вера Голоцуцкова, супруга двукратного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкова, сообщила, что ее муж должен был лететь в Сирию на самолете Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение в Черном море.

– В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном. Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь, – написала Голоцуцкова в Facebook.

Сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.

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