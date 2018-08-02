Глава UEG назвал недоразумением подпись "нейтральный спортсмен" около фамилий российских гимнасток в протоколах ЧЕ

Президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов заявил, что считает недоразумением появившуюся в среду в стартовых протоколах чемпионата Европы по спортивной гимнастике около фамилий российских спортсменок подпись ANA (нейтральный спортсмен) вместо привычных букв RUS.

- Я считаю этот инцидент недоразумением, все случившееся не должно омрачить настроение россиян, приехавших выступать в Глазго, - цитирует ТАСС Гаибова. - Насколько я понимаю, ошибку совершил клерк испанской компании, занимающейся составлением протоколов. Видимо, кто-то решил, что в гимнастике, как и в легкой атлетике, россияне будут выступать в нейтральном статусе, поэтому и написал ANA вместо RUS. А может, не подумав, скопировал не то.

Напомним, российские легкоатлеты на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики вынуждены выступать на зарубежных стартах в статусе нейтральных спортсменов.





