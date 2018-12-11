Гимнасты "Динамо" могут лишиться места для тренировок

Воспитанники московского гимнастического клуба "Динамо" могут лишиться возможности тренироваться в связи с реконструкцией "Олимпийского", сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Андрея Зудина. Гимнастический клуб "Динамо" имени Михаила Воронина переехал в спорткомплекс "Олимпийский" в июле 2013 года в связи с реконструкцией Петровского парка и стадиона "Динамо". С 1 января 2019 года закроется на длительную реконструкцию и "Олимпийский".

- Последний рабочий день - 30 декабря, что будет с нами дальше, до сих пор непонятно. Все может быть, - сказал Зудин. - В создавшихся условиях мы обращались с просьбой в Москомспорт и правительство Москвы, чтобы нам помогли найти базу, где мы могли бы тренироваться в ожидании, когда построят новый гимнастический зал "Динамо". Но пока мы получили ответ, что нет такой возможности, ищите сами.

Тогда мы сами нашли более-менее приемлемый вариант для тренировок гимнастов - помещение, расположенное в районе метро "Сокол". Сейчас все находится на стадии договоров между организациями: хозяевами этого зала и, соответственно, спортивной школой МГФСО Москомспорта и нами как представителями "Динамо". Кого-то это устраивает, а кого-то не устраивает сумма. Главное, чтобы все переговаривающиеся стороны сумели в итоге договориться.

По словам Зудина, он и его коллеги рассчитывают, что новый гимнастический зал будет построен к 2021 году.

- А когда мы переезжали из старого гимнастического зала в Петровском парке в "Олимпийский", нам называли 2017 год, - добавил он.