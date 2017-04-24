Двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов объявил о завершении карьеры, сообщает "Р-Спорт". Он пропустил сезоны-2014 и 2015 из-за травм плечей. В начале 2016 года он усердно тренировался, но не сумел пробиться в состав команды на Олимпиаду-2016.

- После окончания чемпионата Европы в Клуж-Напоке я принял окончательное решение о завершении карьеры, - сказал Гарибов. - Долго анализировал сложившуюся ситуацию, свое состояние здоровья после перенесенных травм и операций и понял, что в условиях текущей высочайшей конкуренции в мужской спортивной гимнастике мне будет сложно вернуться на прежний уровень.

Предложил Федерации спортивной гимнастики России свою кандидатуру на должность менеджера сборной по направлению спортивного маркетинга, эту идею поддержали и в федерации, и в национальной команде, так что попробую себя в новом амплуа.