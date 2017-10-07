Гарибов не выбран в комиссию спортсменов FIG

Двукратный чемпион Европы россиянин Эмин Гарибов не был выбран в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС. Делегаты собрания большинством голосов поддержали кандидатуру словенца Альяжа Пегана.

43-летний Пеган является чемпионом мира-2005 в упражнении на перекладине. Выборы проходили во время чемпионата мира в Монреале. Днем ранее в комиссию спортсменов от женщин была выбрана представительница Узбекистана Оксана Чусовитина. Также в комиссию должны войти по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.