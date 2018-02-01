Федерация гимнастики США приняла отставку руководителей организации

Федерация гимнастики США на своем официальном сайте сообщила о решении принять заявления об отставке, написанные главой совета управляющих Полом Париллом, его заместителем Джеем Биндером и финансовым управляющим Битси Келли. Обращения были поданы на прошлой неделе на фоне сексуального скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием в отношении спортсменок.

"Федерация гимнастики США приняла отставку членов руководящего совета, как этого и требовал Национальный олимпийский комитет (НОК) США, – говорится в заявлении пресс-службы. – Федерация благодарит членов совета за работу. Мы занимаемся формированием временного совета директоров в соответствие с требованиями НОК США".

Напомним, суд США в конце прошлого года приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. 24 января суд приговорил его к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

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