Федерация гимнастики США: Байлз согласовывала с ВАДА применение запрещенных веществ

Федерация гимнастики США выступила с заявлением, что четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз использовала запрещенные вещества в терапевтических целях в соответствии с правилами ВАДА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входит Байлз, а также сестры Серена и Винус Уильямс.

– Байлз предоставила ВАДА и Антидопинговому агентству США все необходимые документы, она не нарушала правил, – цитирует ТАСС главу Федерации Стива Пенни. – Это подтверждают и Международная федерация гимнастики, и Национальный олимпийский комитет США. Симона, как и все американские гимнасты, верит, что спортсмены должны соревноваться в равных условиях.