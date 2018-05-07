Еремина вернулась к тренировкам после операции на спине

Тренер двукратного призера чемпионата мира-2017 Елены Ереминой Вера Киряшова сказала, что ее подопечная вернулась к тренировкам после операции на спине, перенесенной в феврале. По словам специалиста, гимнастка отправится на сбор, который пройдет в Испании.

- Лена уже начала тренироваться, - цитирует ТАСС Киряшову. - Мы приехали на сбор на "Озеро Круглое" и приступили к работе. Полноценными гимнастическими тренировками это, конечно, назвать нельзя - пока она качает руки и ноги, крутит педали на велосипеде. К снарядам даже не подходит.

Сейчас она вместе со сборной улетает на восстановительный сбор на Мальорку. После этого ей предстоит два курса восстановления в разных медицинских центрах. Рассчитываем, что с 1 июля мы уже начнем серьезно тренироваться.

У Лены ничего не болит, но для того, чтобы все зажило, нужно еще время. Форсировать подготовку никто не собирается, поэтому я думаю, что этот сезон Еремина пропустит. Но загадывать сейчас ничего не хочу.

А вдруг темпы ее восстановления будут очень высокими, и тогда все может быть. Но о чемпионате мира в Катаре речи быть не может, потому что на главный старт сезона надо ехать, имея серьезный соревновательный опыт перед этим.

Напомним, на чемпионате мира в Монреале Еремина завоевала две медали - бронзу в личном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях. Женская сборная России будет находиться на сборе в Испании с 7 по 16 мая.