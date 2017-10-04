Еремина идет второй в квалификации на чемпионате мира в личном многоборье

Россиянка Елена Еремина стала второй в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира в канадском Монреале. По сумме четырех упражнений гимнастка заработала 54,999 балла. лидирует канадка Элизабет Блэк с результатом 55,766 балла. На третьем месте бельгийка Нина Дервел (53,598). Еще одна россиянка Ангелина Мельникова показала четвертый результат, набрав 53,132 балла. Квалификация завершится в четверг. Финал пройдет в ночь на субботу по московскому времени.

Россиянка Мария Пасека лидирует в квалификации в опорном прыжке. Мельникова с четвертым показателем также претендует на выход в финал. На разновысоких брусьях лидируют три россиянки: Еремина, Анастасия Ильянкова и Мельникова. Кроме того, девушки претендуют на попадание в финал на бревне, где Еремина идет второй, а Мельникова - шестой. Финалы соревнований пройдут в субботу и воскресенье.