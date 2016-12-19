15:50 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Эмин Гарибов: "Решения о завершении спортивной карьеры еще не принял"

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Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, пропустивший Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за тяжелой травмы, сообщил, что пока не принял решение о завершении карьеры. Бывший капитан мужской сборной России по спортивной гимнастике вынужден был пропустить сезоны 2014 и 2015 годов из-за травм плечей и последовавших вслед за ними многочисленных операций.

– Я пока не тренируюсь, однако решения о завершении спортивной карьеры еще не принял, – приводит ТАСС слова Гарибова. – Пока я думаю.

В начале 2016 года спортсмен усиленно тренировался, однако не сумел пробиться в состав команды на Олимпийские игры 2016 года. Сразу после Олимпиады старший тренер мужской команды Валерий Алфосов выразил сомнения по поводу того, что Гарибов сможет вернуться в профессиональный спорт.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3886227

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