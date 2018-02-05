Экс-врач сборной США приговорен к 125 годам тюремного заключения

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар по решению суда округа Итон (штат Мичиган) приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет, сообщает Reuters. Физиотерапевт признан виновным в домогательствах к молодым спортсменкам.

В январе Нассар суд города Лансинг (столица Мичигана) приговорил Нассара к заключению на срок от 40 до 175 лет. До этого его приговорили к 60 годам тюрьмы по делу о детской порнографии. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.

Отметим, что на фоне этого судебного разбирательства члены руководящего совета Федерация гимнастики США ушли в отставку. Сенаторы Джин Шахин и Джони Эрнст, в свою очередь, призвали главу Национального олимпийского комитета США Стива Блэкмуна покинуть занимаемый пост.

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