Давид Белявский: "У меня были проблемы с настройками в голове"

Давид Белявский, ставший четвертым в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в канадском Монреале, отметил, что еще не наработал на медаль. По мнению спортсмена, у него были проблемы с настройками в голове.

- Я даже не знаю, что сказать, на самом деле, - приводит "Р-Спорт" слова Белявского. - Получилось, как получилось. Видимо, не наработал на медаль еще, будем дальше работать. Не могу сказать, с чем связано все это. Никогда такого не бывает у меня, чтобы заранее повесил себе медаль. Знал, что если я сделаю, то попаду в тройку. Просто сделать нужно было в любом исполнении, и главное не падать. Видимо, из-за настроек в голове были проблемы у меня. Дальше будем готовиться. Тяжеловато, конечно, но думаю, что я отойду, и нормально все будет.