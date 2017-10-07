Давид Белявский: "Посвящаю свою медаль дочери Алисии"

Россиянин Давид Белявский посвятил серебряную медаль чемпионата мира своей дочери Алисии. Он стал вторым в финале в упражнении на коне.

– Я посвящаю медаль своей дочери Алисии, которая родилась месяц назад, – цитирует ТАСС Белявского. – Наконец-то я стал призером чемпионата мира. Но сегодня за золото с имеющейся программой мне было проблематично бороться. Но я буду обязательно прибавлять на этом снаряде, и вся борьба еще впереди.

Что было вчера, то уже в прошлом. Сегодня новый день и новые соревнования. Хотя завтра мне, конечно, будет выступать немного легче, зная, что медаль уже есть.