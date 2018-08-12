Далалоян завоевал бронзу чемпионата Европы на вольных упражнениях

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике вольные упражнения принесли бронзовую медаль Артуру Далалояну. Еще один представитель России Никита Нагорный стал четвертым.

Победу одержал британец Доминик Каннингем. На втором месте спортсмен из Израиля Артем Долгопят. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Вольные упражнения

1. Доминик Каннингем (Великобритания) 14,666 балла

2. Артем Долгопят (Израиль) 14,466

3. АРТУР ДАЛАЛОЯН (РОССИЯ) 14,466.

4. НИКИТА НАГОРНЫЙ (РОССИЯ) 14,433