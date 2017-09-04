Чусовитина в 42 года выступит на чемпионате мира с целью подготовиться к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина приняла решение выступить на Играх 2020 года в Токио. Предстоящий чемпионат мира в Монреале 42-летняя спортсменка рассматривает как этап подготовки к Олимпиаде.

Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах.

– Участвую в этом чемпионате мира, потому что решила готовиться к Олимпиаде в Токио. Шаг за шагом буду идти к этой цели, – приводит ТАСС слова Чусовитиной. – Это моя мечта, и я хочу воплотить ее в жизнь. Пробую это, чтобы после никогда не жалеть

Начинается новый цикл, хочу попробовать свою новую программу на бревне, исполнить свои старые прыжки. Кроме того, надо познакомиться с новыми правилами, понять, чего от них ждать, посмотреть на новых соперниц. Поэтому хочу выступить и узнать, что творится в мире гимнастики на данный момент.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 27 сентября по 9 октября в канадском Монреале.