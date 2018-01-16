Четырехкратная олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Ранее 54-летний американец уже признал себя виновным в семи случаях домогательства.

"Большинство из вас знают меня как счастливую, смешливую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя немного надломленной, и чем больше я пыталась заглушить голос в своей голове, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказывать свою историю. Я являюсь одной из многих девушек, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара. Пожалуйста, поверьте мне, что раньше было сложно произнести эти слова вслух. Есть много причин, по которым я не хотела делиться своей историей, но теперь я знаю, что это не моя вина", - написала Байлз в своем Твиттере.

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