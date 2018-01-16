Четырехкратная олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Ранее 54-летний американец уже признал себя виновным в семи случаях домогательства.
"Большинство из вас знают меня как счастливую, смешливую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя немного надломленной, и чем больше я пыталась заглушить голос в своей голове, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказывать свою историю. Я являюсь одной из многих девушек, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара. Пожалуйста, поверьте мне, что раньше было сложно произнести эти слова вслух. Есть много причин, по которым я не хотела делиться своей историей, но теперь я знаю, что это не моя вина", - написала Байлз в своем Твиттере.
60 лет тюрьмы для врача-педофила из сборной США. И это только начало
Feelings... 💭 #MeToo pic.twitter.com/ICiu0FCa0n– Simone Biles (@Simone_Biles) 15 января 2018 г.
Andvaraforce
Благодаря врачу получила 4 золота. И такая неблагодарность...
11:18
Аналитег
Врач домогался. Кушал шоколад прям при Симоне. Тем самым давал понять. Ну или просто кушал шоколад. П.С. Заманали они со своими домогательствами.
10:22
sarkis1957
Нет, это врач настоящий извращенец!! На такое польститься... Может, она оба это....под допингом?!
10:14
Millwall82
Это явно Чмока был, ярый поклонник стероидных негритянок.
09:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Ей бы очень хотелось чтобы до нее домогались, но ее обходили стороной даже педофилы, потому комплексы и из-за этого она пачками жрала запрещенные препараты.
09:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А что у этой мартышки еще медальки нечестно выигранные не отобрали? Жаль. считаю, что секасу не стоит упоминать ее фальшивые титулы- это нонсенс.
09:33
Артур Дент
Странный человек этот Ларри Нассар. Зоофил латентный, видимо, если он это ужасной страшной бабы домогался на самом деле.
09:32
Millwall82
Дернул за канат и Симона поймала банан) Ну переспала с белым и что? Вон у Уильямс даже белый ребенок от этого вышел.
09:28
MVD1969
Жрала допинг, чтобы избавится от последствий домогательств?
09:18
shpasic
видимо, там гос. поддержка извращенцев.))
09:02
Shvetsov
Нужно быть великим извращенцем, чтобы до нее домогаться. Скорее всего все было наоборот)))
06:07