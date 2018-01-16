05:30 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Четырехкратная олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

Симона БАЙЛЗ. Фото REUTERS
Симона БАЙЛЗ. Фото REUTERS
11

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Ранее 54-летний американец уже признал себя виновным в семи случаях домогательства.

"Большинство из вас знают меня как счастливую, смешливую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя немного надломленной, и чем больше я пыталась заглушить голос в своей голове, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказывать свою историю. Я являюсь одной из многих девушек, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара. Пожалуйста, поверьте мне, что раньше было сложно произнести эти слова вслух. Есть много причин, по которым я не хотела делиться своей историей, но теперь я знаю, что это не моя вина", - написала Байлз в своем Твиттере.

60 лет тюрьмы для врача-педофила из сборной США. И это только начало

11
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andvaraforce

Благодаря врачу получила 4 золота. И такая неблагодарность...

11:18

Аналитег

Врач домогался. Кушал шоколад прям при Симоне. Тем самым давал понять. Ну или просто кушал шоколад. П.С. Заманали они со своими домогательствами.

10:22

sarkis1957

Нет, это врач настоящий извращенец!! На такое польститься... Может, она оба это....под допингом?!

10:14

Millwall82

Это явно Чмока был, ярый поклонник стероидных негритянок.

09:47

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Ей бы очень хотелось чтобы до нее домогались, но ее обходили стороной даже педофилы, потому комплексы и из-за этого она пачками жрала запрещенные препараты.

09:35

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А что у этой мартышки еще медальки нечестно выигранные не отобрали? Жаль. считаю, что секасу не стоит упоминать ее фальшивые титулы- это нонсенс.

09:33

Артур Дент

Странный человек этот Ларри Нассар. Зоофил латентный, видимо, если он это ужасной страшной бабы домогался на самом деле.

09:32

Millwall82

Дернул за канат и Симона поймала банан) Ну переспала с белым и что? Вон у Уильямс даже белый ребенок от этого вышел.

09:28

MVD1969

Жрала допинг, чтобы избавится от последствий домогательств?

09:18

shpasic

видимо, там гос. поддержка извращенцев.))

09:02

Shvetsov

Нужно быть великим извращенцем, чтобы до нее домогаться. Скорее всего все было наоборот)))

06:07