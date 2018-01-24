Бывший врач сборной США приговорен к 175 годам тюремного заключения

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет, сообщает BBC. Физиотерапевт признан виновным в домогательствах к молодым спортсменкам. Вердикт был озвучен после того, как были заслушены показания свыше 160 женщин, обвинявших спортивного медика.

Отмечается, что 54-летний Нассар может подать прошение о досрочном освобождении только через 40 лет.

Отметим, что ранее врач был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.

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