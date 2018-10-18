Бывший глава Федерации гимнастики США обвиняется в подделке улик по делу об изнасилованиях

Бывший президент Федерации гимнастики США Стив Пенни арестован в среду в Теннесси, сообщает Reuters. Его обвиняют в подделке улик в расследовании заявлений о сексуальном насилии. По версии следствия он заказал удаление документов тренировочного центра женской сборной США Кэроли Рэнч. В этом центре около 350 девушек, в том числе олимпийские чемпионки Симона Байлс, Али Райсман, Габби Дуглас и Маккайла Мароуни, подверглись домогательствам и насилию со стороны врача сборной Ларри Нассара.

Нассар ранее был приговорен к сроку до 175 лет за семь доказанных случаев насилия, а также к 60 годам по делу о детской порнографии.

Стиву Пенни грозит тюрепмное заключение на срок от двух до десяти лет. По версии следствия уничтоженные документы могли помочь в расследовании дела Нассара и других преступлений.

Пенни ушел в отставку с поста главы федерации в марте 2017 года. После него должность занимала Кэрри Пэрри, однако в сентябре она также ушла в отставку из-за сильного давления. Новым президентом стала Мэри Боно, однако она покинула свой пост через четыре дня после назначения.