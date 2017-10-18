Богинская - о словах Гуцу об изнасиловании: "Это разбивает мое сердце"

Белорусская гимнастка, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Богинская ответила в Фейсбуке Татьяне Гуцу, которая обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР.

"Мне очень жаль слышать эту историю о Татьяне Гуцу, она разбивает мое сердце после того, когда я узнала, через что она прошла…

Я женщина, которая всегда будет стоять за людей, которых я знаю и о которых забочусь. Один из тех в рассказе Татьяны, которого я лично знаю в течение 28−29 лет, это Рустам Шарипов. С ним я бывала во многих поездках еще во времена гимнастической карьеры и участвовала в шоу после Олимпиады.

Он лично в любой ситуации вступался не только за меня, но и за многих других, кто нуждался в этом. Рустам – один из величайших людей, которых я когда-либо встречала, он хороший друг, тренер, отец и муж. Я просто хочу сообщить, что он никогда не останется в стороне в подобной ситуации", – написала Богинская.

Секс-скандал через четверть века