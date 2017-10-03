Белявский идет третьим в квалификации на чемпионате мира в личном многоборье

Россиянин Давид Белявский стал третьим в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира в канадском Монреале. По сумме шести упражнений гимнаст заработал 85,839 балла.

Лидирует кубинец Манрике Лардуэт с результатом 86,699 балла. На втором месте китаец Жотэн Сяо (86,297). Еще один россиянин Никита Нагорный показал десятый результат, набрав 82,598 балла. Квалификация завершится во вторник. Финал пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

Также Белявский выступит в финалах упражнений на перекладине, брусьях и коне. Денис Аблязин вышел в финал в упражнении на кольцах. Финалы соревнований пройдут в субботу и воскресенье.