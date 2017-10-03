Белявский, Аблязин и Нагорный - в финалах чемпионата мира

Россияне Давид Белявский, Денис Аблязин и Никита Нагорный вышли в финалы чемпионата мира по спортивной гимнастике. Белявский в личном многоборье показал третий результат - 85,839 балла. В упражнениях на перекладине он стал пятым (14,208), на коне - шестым (14,666), на брусьях - четвертым 15,066).

Аблязин стал вторым на кольцах (15,333). Нагорный квалифицировался в финал личного многоборья с 11-м результатом (82,598).

Артур Далалоян, Никита Игнатьев и Сергей Ельцов не сммогли пройти в решающую стадию ЧМ. Медали в многоборье будут разыграны 5 октября, а в отдельных видах - 7 и 8 октября.