Байлз завоевала бронзу и остановилась в шаге от рекорда Хоркиной

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала бронзу в упражнениях на бревне на чемпионате мира в Дохе. Ее результат 13,600 балла. Напомним, ранее спортсменка первенствовала в личном многоборье.

Первое место заняла китаянка Лю Тинтин (14,533 балла), второе – канадка Анне-Мари Падурариу (14,100).

Отметим, что для Байлз это 19-я медаль на чемпионатах мира. Это на одну меньше, чем у россиянки Светланы Хоркиной, которой принадлежит рекорд.

Ранее Байлз обошла Хоркину по количеству золотых медалей в личном многоборье (четыре золота у американки, три – у россиянки).