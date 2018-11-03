Байлз выиграла золото ЧМ в вольных упражнениях и догнала Хоркину

Американка Симона Байлз победила в вольных упражнениях на чемпионате мира в Дохе. Ее результат 14,933 балла. Второе место заняла ее соотечественница Морган Херд (13,933). Третьей стала японка Маи Мураками (13,866).

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала четвертой (13,833 балла), Лилия Ахаимова заняла седьмое место (13,366).

Для Байлз это 20-я медаль на чемпионатах мира. Она догнала по этому показателю российскую гимнастку Светлану Хоркину, которой принадлежал рекорд. В Дохе американка выиграла уже четыре золота. Кроме того, ранее Байлз обошла Хоркину по количеству золотых медалей ЧМ в личном многоборье (четыре золота у американки, три – у россиянки).