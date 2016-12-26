21:06 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Байлз - спортсменка года по версии AP

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Американская гимнастка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии AP. В 2016 году 19-летняя спортсменка завоевала четыре золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. Байлз первенствовала в личном и командном многоборье, в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Также на ее счету бронза Олимпиады в упражнениях на бревне.

Кроме того, спортсменка в этом году угодила в скандал с использованием запрещенных препаратов по разрешению ВАДА. Хакерская группа Fancy Bear в сентябре опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство делало терапевтические исключения для Байлз по медицинским показаниям. Позже гимнастка заявила, что принимала лекарства с детства из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Второе место в голосовании заняла пловчиха Кэти Ледеки, завоевашая четыре золотых медали в Рио, третье место поделили теннисистка Серена Уильямс и баскетболистка Брианна Стюарт.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rad19

стероидный качок напичканный допингом....

21:38

storog1977

andyk82 а Серена-то с какого? 21:21 У неё пилюльки убойней

21:38

andyk82

а Серена-то с какого?

21:21

Платошкин Андрей

выписали* много

21:18

Платошкин Андрей

AP - Легальный допинг? Тогда должна первой быть Сереночка) Уж больно ТИ ей выписали. Хотя может и Симона Байлз))) Бедные, больные американки, как только выживают!

21:17

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