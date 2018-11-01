Байлз побила рекорд Хоркиной по победам на чемпионате мира в личном многоборье

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Благодаря этому она установила новый рекорд.
Как сообщает твиттер американской команды, Байлз стала первой женщиной, завоевавшей четыре титула чемпионки мира в личном многоборье. Она превзошла достижение Светланы Хоркиной, у которой три таких титула.
В общей сложности на чемпионате мира она выиграла 12 золотых медалей. Также в ее активе четыре золота на Олимпиаде-2016 (одно из них - в многоборье).
Серебро завоевала Маи Мураками из Японии, бронзу - Херд Моран из США. Россиянка Ангелина Мельникова заняла пятое место, уступив четвертой строчке 0,001 балла. Еще одна представительница России Ирина Алексеева стала 13-й.
RECORD-BREAKING: @Simone_Biles IS THE FIRST WOMAN TO WIN FOUR ALL-AROUND WORLD TITLES. #DohaGym2018 pic.twitter.com/HbeAc26Cco– Team USA (@TeamUSA) 1 ноября 2018 г.