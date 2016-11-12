15:57 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Байлз планирует выступить на Олимпиаде-2020

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз намерена принять участие в Олимпиаде-2020, сообщает Inside the Games. 19-летняя американка завоевала четыре золотые медали из пяти возможных на Играх в Рио, а в упражнении на брусьях взяла бронзу. Она стала четвертой гимнасткой, сумевшей добиться такого достижения, после Екатерины Сабо, Веры Чаславской и Ларисы Латыниной.

- Я возьму перерыв, затем постараюсь вернуться и отобраться на Олимпиаду-2020, - сказала Байлз. - Каждый может прогрессировать до тех пор, пока сконцентрирован на этом. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

нужно подлечиться.

16:06

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