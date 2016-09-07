23:11 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Байлз год не будет участвовать в соревнованиях

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Симона Байлз приняла решение не принимать участия в соревнованиях в ближайший год. Об этом американская спортсменка объявила в эфире программы Good Morning America. В данный момент 19-летняя спортсменка занимается написанием автобиографии. Книга под названием "Смелость взлетать" увидит свет в ноябре нынешнего года.

– С постоянными разъездами и тренировками я не смогу выкладываться на сто процентов, – подчеркнула Байлз. – Поэтому мне необходим перерыв. Автобиография – в ней все про мою жизнь, чтобы люди услышали все напрямую от меня.

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