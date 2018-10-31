Артур Далалоян: "Золото - приятное дополнение к лицензиям на Олимпиаду"

Российский гимнаст Артур Далалоян после победы в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира заявил, что золото стало для него приятным дополнением к лицензиям на Олимпиаду.

- Когда увидел результат, в голове была радость, - цитирует Далалояна РИА Новости. - Когда на табло отобразился результат китайца, там сразу было написано рядом его место. Я увидел там двоечку, и это меня очень обрадовало. Понял, что несмотря на то, что у нас одинаковая оценка, я выиграл. Я впервые участвовал в личном и командном многоборье на чемпионате мира. Перед турниром ставили одну цель – завоевать лицензии на Олимпийские игры, чтобы следующий год был спокойнее, и мы этой цели достигли. А это золото – уже приятное дополнение.

Далалоян принес России первое с 1999 года золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском индивидуальном многоборье. Его результат в финале составил 87,598 балла.

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