Артур Далалоян: "России реально побороться за золото Олимпиады-2020"

Чемпион мира в многоборье Артур Далалоян считает, что россиянам под силу побороться за золото Олимпиады-2020 в командном турнире. Россияне на ЧМ в Дохе взяли серебро в командном турнире и получили лицензии на Олимпийские игры-2020.

- Нам изначально говорили, что самая главная цель – завоевать лицензию, чтобы следующий год, который будет подготовительным к Олимпиаде, мы провели спокойно работая над повышением своих баз, своего мастерства, - цитирует "РИА Новости" Далалояна. - И к Олимпиаде подошли в той форме и с теми комбинациями, которые позволят побеждать. Хочу сказать, что это абсолютно реально. Это не какой-то недостижимый для нас уровень.

Поднять стоит коня, поднять немножко базу и чистоту исполнения на перекладине. И спокойно можем бороться за золото на Олимпиаде.