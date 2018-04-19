Артур Далалоян: "Победа на чемпионате России поможет успешно выступить чемпионатах Европы и мира"

Гимнаст Артур Далалоян, сумевший в Казани отстоять титул чемпиона России в личном многоборье, отметил, что эта победа поможет ему успешней выступить на главных стартах сезона - чемпионатах Европы и мира, которые пройдут во втором полугодии.

21-летний спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 86,290 балла. Второе место занял Давид Белявский (82,750), бронза у Владислава Поляшова (82,450).

- Этой победой я доволен больше, чем предыдущей, - цитирует ТАСС Далалояна. - Мне удалось сделать очень многое из того, что запланировал. Наконец-то мне удалось пройти оба дня без падений. Этот факт очень радует, я смог собраться, сжав зубы.

Те комбинации, которые я показал сегодня, не являются окончательными. Я еще могу прибавить в сложности, например, в упражнениях на брусьях и перекладине. Этот успех добавит мне уверенности в следующих стартах, меня больше народу будет поддерживать. Все это поможет мне успешно выступить на чемпионатах Европы и мира.