Ангелина Мельникова: "С возвращением Мустафиной и Комовой конкуренция усилится"

Победительница чемпионата России в личном многоборье Ангелина Мельникова очень рада тому, что вернувшиеся в спорт после длительного перерыва Алия Мустафина и Виктория Комова снова выступают на соревнованиях и борются за самые высокие места.

Второе место заняла Ангелина Симакова. Третьей стала Комова, четвертой - Мустафина.

- Никакой нервозности у меня нет от того, что с возвращением Алии и Вики конкуренция усилится, - цитирует ТАСС Мельникову. - Наоборот, я очень счастлива, что они опять выступают. Понимаю, как трудно было им вернуться после годичного перерыва.

Сегодня я была настроена бороться за победу. У меня новые программы, я с начала этого года стараюсь с каждым стартом исполнять их все уверенней и чище. И мне это пока удается. Я только недавно выступала на турнире в Италии и не сумела до конца отойти. А удерживать многоборье в таких условиях непросто.