Ангелина Мельникова: "Первая задача для меня - стабильность"

Серебряный призер Олимпиады-2016 Ангелина Мельникова в интервью "Известиям" отметила, что не ставит конкретных целей на чемпионат Европы. Турнир пройдет в Глазго со 2 по 5 августа.

- Какие цели ставишь перед собой на чемпионате Европы?

– Цели я ставлю себе редко. Я ставлю задачи. На данном этапе первая задача для меня – стабильность. Стабильно выходить и стабильно выполнять свои программы. На тренировках я отрабатываю множество элементов, раз за разом прохожу программы — всё это хочется в таком же виде выполнять и на соревнованиях. Всегда хочется исполнять новые сложные элементы. Какие – предпочитаю держать в секрете, пока не получится показать их на помосте. Но отталкиваюсь, безусловно, от своих реальных возможностей и здоровья, чтобы не получить травму.

- Но у каждого случаются и просто неудачные дни...

– И я — не исключение. Но я знаю себя буквально от и до. Когда, например, один и тот же элемент не получается раз за разом, я знаю: его надо просто оставить и переключиться. А на следующее утро прийти и сделать всё на свежую голову.