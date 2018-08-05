Ангелина Мельникова: "К чемпионату мира успею восстановиться"

Россиянка Ангелина Мельникова, завоевавшая три медали чемпионата Европы, отметила, что успеет полностью восстановиться к чемпионату мира. На европейском первенстве она завоевала золото в командном турнире, серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнениях на брусьях.

– Думаю, что успею (восстановиться), – цитирует "Р-Спорт" Мельникову. – Психологически я не так нагрузилась сейчас. Немного отдыха, недельку, и снова на сбор. Для меня чемпионат Европы получился успешным, я довольна. Довольна, что сумела показать стабильность какую-никакую. Сегодня на вольных у меня, конечно, не получилась хореография, но в целом я довольна. И отдельно хочу выразить благодарность тренерам.