Ангелина Мельникова: "Физически я была готова не очень хорошо"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, занявшая 16-е место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале, отметила, что этот результат не соответствует ее уровню. По мнению спортсменки, у нее не получились вольные упражнения.

- Это не мой результат, - приводит "Р-Спорт" слова Мельниковой. - У меня сегодня опять не получились вольные упражнения - упала два раза. Не могу объяснить почему. Может быть, на качестве выступления отразился тот момент, что две недели назад я подвернула ногу. Это не могло не повлиять на мою подготовку к этому турниру. Здесь меня нога не беспокоила, но в плане физической готовности я была не очень. В то же время я довольна тем, как выступила на брусьях, и на бревне удалось отработать без падения, хотя в последнее время у меня случались падения на этих снарядах. Сегодня на бревне я конкретно не соединила связки, поэтому такая низкая база.