Андрей Родионенко: "Выступление гимнастов в личных видах важно, но командное первенство важнее"

Главный тренер сборных России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко на пресс-конференции подвел итоги чемпионата мира-2018, где команда завоевала шесть медалей, включая две золотых.

– Результат на табло – это самый веский аргумент, – сказал Родионенко. – Подробности не важны. Задача – подготовка обеих команд к ОИ-2020, попадание в тройку, получение олимпийских лицензий. Только мы и китайцы получили их для обеих команд. Выступление в личных соревнованиях важно, но важнее командное первенство. У мужской команды скамейка была длиннее, были и многоборцы, и ребята, способные выступать в отдельных видах. У девушек отсутствовали Пасека и Еремина, но получилась команда, способная бороться. Для меня было важно увидеть, насколько мы далеко от основных соперников. Выявились основные проблемы подготовки в отдельных видах. Выигрывать в сотых и тысячных – это не дело.

Российская команда заняла 3-е место в общем зачете ЧМ-2018, завоевав два золота, три серебра и одну бронзу. (Евгений Белоусов)