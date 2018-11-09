Андрей Родионенко: "Одну золотую медаль Дадалоян подарил своему тренеру"

Главный тренер сборных России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко – о выступлении Артура Дадалояна на ЧМ-2018.

– Для Артура в Дохе был очень важный и успешный старт, – сообщил Родиненко. – Постарались учесть неудачный опыт прошлого года. Артур выдержал все испытания, и полученная закалка позитивно скажется на Олимпиаде. Одну медаль Дадалоян подарил тренеру.

На турнире в Дохе 22-летний россиянин завоевал две золотые медали – в многоборье и вольных упражнениях. (Евгений Белоусов)