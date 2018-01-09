Американская гимнастка заявила, что в 15 лет стала жертвой домогательств со стороны врача сборной США Нассара

Чемпионка мира Мэгги Николс призналась, что в возрасте 15 лет была жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

– Когда мне было 15 лет, у меня начались проблемы со спиной, – цитирует Intlgymnast Николс. – Моя спина действительно очень болела, я даже не могла наклониться, и я помню, что Нассар отвел меня в учебную комнату, закрыл дверь и закрыл жалюзи. Для меня его поведение показалось странным, но я подумала, что все должно быть хорошо. Я предположила, что он, вероятно, не хотел, чтобы на нас отвлекались другие девушки. В целом, я ему доверилась.

Поначалу было все хорошо, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я действительно не думала. У него не было перчаток, и он не сказал мне, что он делает. В комнате не было никого, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет мне со спиной. Он неоднократно "лечил" меня таким образом.

Я думала, что Нассар был для меня не только врачом, но еще и другом. Он связывался со мной в Фэйсбуке, рассказывая мне какая я красивая. Но мне было всего 15, и я просто подумала, что он пытается быть добрым ко мне. Теперь я понимаю, что это было частью процесса ухаживания, о котором я только недавно узнала.

Напомним, что ранее 54-летний Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы за детскую порнографию – на его компьютере были обнаружены 37 тысяч снимков подобного рода. Кроме того, более 140 спортсменок обвинили его в сексуальных домогательствах, однако он признал свою вину только в семи. В числе пострадавших, помимо Марони, называются гимнастки Габриэль Дуглас и Эли Райсман. Дело о домогательствах будет рассматриваться отдельно в январе.

60 лет тюрьмы для врача-педофила из сборной США. И это только начало