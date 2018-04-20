Алия Мустафина: "Я выступаю на чемпионате России для того, чтобы проверить себя и свой организм"

Вернувшаяся в спорт после рождения ребенка двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина отметила, что соревновательный опыт, полученный ей на чемпионате России в Казани, станет стимулом к дальнейшей работе.

Мустафина по итогам двух дней соревнований в личном многоборье заняла четвертое место. Чемпионкой России стала Ангелина Мельникова, второе место заняла Ангелина Симакова, третье - Виктория Комова.

- Я выступаю здесь для того, чтобы проверить себя и свой организм, - цитирует ТАСС Мустафину. - В моем сегодняшнем состоянии очень важно выйти на старт и реагировать на стрессовые ситуации. Все это подстегнет меня для дальнейшей работы.

Падение при исполнении опорного прыжка? На самом деле ничего страшного не произошло. На других снарядах я могу выступить хорошо, а опорный я прыгаю второй день. Я шла на него шестой, поэтому немного замерзла. Получилось, что без разминки прыгала, а это пока непривычно.