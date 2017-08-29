Алия Мустафина: "С самого начала знала, что не хочу уходить из спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подчеркнула, что изначально не хотела уходить из спорта. Он также отметила, что не думает, что ей придется долго восстанавливать физические кондиции.

После Олимпийских игр-2016 Мустафина взяла паузу в карьере. Спортсменка вышла замуж за бобслеиста Александра Зайцева, в июне этого года у пары родилась дочь. Сегодня стало известно, что она возвращается в спорт. Спортсменка возобновит тренировки на базе "Озеро Круглое" 3 сентября.

– Я с самого начала знала, что не хочу уходить из спорта. Если и были какие-то сомнения по этому поводу, то несколько лет назад, – сказала Мустафина. – В олимпийском сезоне уже не сомневалась: как только появится ребенок, я постараюсь как можно быстрее вернуться в зал.

– Как долго по вашим ощущениям вам предстоит восстанавливать физические кондиции?

– Не думаю, что долго. Хотя на самом деле даже не знаю, есть ли у меня сейчас лишний вес.

– В каком смысле не знаете? Неужели так быстро успели отвыкнуть от привычки взвешиваться дважды в день?

– А у меня в деревне вообще нет весов. Чувствую я себя хорошо, в одежду влезаю, но оценить собственный вес на глазок у меня не получается. Да и не думаю я об этом, если честно. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Алии Мустафиной