Алия Мустафина: "Понимала, что у меня маленькая база, поэтому не думала о пьедестале"

Двукратная олимпийская чемпионка российская гимнастка Алия Мустафина после финала чемпионата мира в упражнениях на разновысоких брусьях заявила, что не думала о пьедестале. 24-летняя спортсменка заняла пятое место, показав результат 14,433 балла.

- Очень довольна! На самом деле, получилось все, что я хотела, - цитирует Мустафину РИА Новости. - Получилось сделать чистую программу, и я ее, наверное, сделала еще чище, чем все остальные дни. Прекрасно понимала, что у меня самая маленькая база, поэтому о пьедестале как-то и не думала, понимала, что туда не залезть. Поставила просто перед собой другую задачу и выполнила ее. Будь у меня еще хотя бы месяц, я бы уже боролась за призовые места. Времени не хватило, чтобы усилить комбинацию на брусьях.

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