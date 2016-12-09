Алия Мустафина: "Пока не скучаю по спорту!"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подчеркнула, что 2016 год стал для нее удачным. По словам 22-летней россиянки, завоевавшей золото на Олимпийских играх в Рио, она еще не успела соскучиться по спорту.

После ОИ она заявила, что берет паузу в спортивной карьере. В начале ноября Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева.

- Я считаю, что вполне удачный был для меня год, чему я очень рада, - приводит "Р-Спорт" слова Мустафиной. - Я вышла замуж. Конечно, я переживаю за мужа, который сейчас в Северной Америке на этапах Кубка мира по бобслею. Волнуюсь, как он там. Но я прекрасно его понимаю: сама была в таких ситуациях. Семья спортсменов - это непросто, но мы оба живем по такому графику, тут ничего не поделаешь. Все уже привыкли. Я пока не скучаю по спорту! Сейчас учусь, потом буду сдавать государственный экзамен, защищать диплом. Мне есть чем заняться.