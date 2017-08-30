Алия Мустафина: "Почему я решила вернуться в спорт? Да потому, что я скучаю скучаю по вам, девчонки"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отметила, что соскучилась по своим партнершам, тренерам и выступлениям. Именно поэтому она приянала решение вернуться в спорт после рождения дочери.

"Почему я решила вернуться в спорт? Да потому, что я скучаю скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно желания проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да.

Хочу сказать спасибо Федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на "Круглом". Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы", - написала Мустафина в Инстаграме.