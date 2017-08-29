Алия Мустафина: "Намерения у меня более чем серьезные – я хочу выйти на свой прежний уровень"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отметила, что хочет не просто вернуться в спорт, а выйти на свой прежний уровень. Она также добавила, что ее дочка отправится вместе с ней на базу "Озеро Круглое", где с 3 сентября спортсменка возобновит тренировки.

Напомним, после Олимпийских игр-2016 Мустафина взяла паузу в карьере. Спортсменка вышла замуж за бобслеиста Александра Зайцева, в июне этого года у пары родилась дочь. Сегодня стало известно, гимнастка она возвращается в спорт.

– Конечно же, мне хочется первым делом восстановить спортивную форму, и спорт для этого самое подходящее занятие, – сказала Мустафина. – Но намерения у меня более чем серьезные: я хочу не просто вернуться в спорт, но выйти на свой прежний уровень…

– В нашем последнем интервью вы говорили, что мечтаете поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, чтобы своими глазами увидеть, как выступает муж.

– С этой мечтой я пока не распрощалась. Просто сейчас об этом рано говорить: муж будет постоянно на сборах, да и я тоже. Планирую 3 сентября начать тренировки на "Озере Круглом".

– Погодите, а с кем останется ребенок?

– Тоже поедет на "Круглое".

– Совсем меня запутали: вы начнете тренироваться, а коляску станете привозить в зал?

– Нет. Со мной поедет мама. Она по профессии учитель, и уже есть договоренность, что мама станет работать на базе в выездной школе. К нам ведь постоянно приезжают учителя – вот и она теперь будет в их числе. Скорее всего, станет преподавать физику и математику. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Алии Мустафиной